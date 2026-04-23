PALO PRIZNANJE! Saslušan mladić (20) iz Srbije koji je uhapšen zbog učestvovanja u oružanom sukobu u stranoj državi!

Osumnjičeni je na saslušanju priznao izvršenje krivičnog dela i izneo je odbranu.
Tužilaštvo je nakon saslušanja predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da osumnjičenom odredi meru zabrane napuštanja stana uz elektronski nadzor.
Uhapšen zbog učešća u ratu u Ukrajini
Kod osumnjičenog je prilikom hapšenja pronađena vojna knjižica ukrajinske vojske, kompletna maskirna uniforma sa obeležjima ukrajinske vojske, šlem sa ugrađenom kamerom i prateća dokumentacija o njegovom stupanju u službu u ukrajinskoj vojsci.
Autor: D.Bošković