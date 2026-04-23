MUŠKARCU (73) IZ RAČE ODUZETO ORUŽJE: Policija mu upala u kuću - Pogledajte šta su pronašli (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: PU Kragujevac

Protiv njega će biti podneta krivična prijava.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Rači, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštom u Aranđelovcu, podneće krivičnu prijavu protiv M. I. (73) iz Rače, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

- Policija je pretresom kuće koju koristi osumnjičeni, u okolini Rače, pronašla pištolj, lovački karabin i 220 komada municije različitog kalibra, za koje ne poseduje odobrenje - saopšteno je iz Policijske uprave Kragujevac.

Protiv osumnjičenog će, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Aranđelovcu, krivična prijava biti podneta u redovnom postupku.

Autor: Iva Besarabić

