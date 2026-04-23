BACILI GA NA POD I STAVILI LISICE! Pogledajte kako je u Beogradu uhapšen LAŽNI HIRURG - Na prevaru uzeo više od 100.000 EVRA (VIDEO)

Pripadnici UKP-a su se zatrčali, oborili osumnjičenog na beton i stavili mu lisice na ruke. Potom su mu otvorili novčanik - pun para!

Ovo se vidi na snimku hapšenja državljanina Severne Makedonije A.K. (42) u Beogradu. Reč je o osumnjičenom za gnusne prevare počinjene od novembra 2025. do danas, kada je, kako se sumnja, na prevaru pribavio više od 100.000 evra.

A.K. se tereti da je danas, predstavljajući se lažno kao hirurg, zajedno sa više za sada nepoznatih lica, oštećenu doveo i održavao u zabludi, da će uz novčanu naknadu hitno operisati člana njene porodice, koji je navodno doživeo saobraćajnu nezgodu.

Policija ga je uhapsila neposredno nakon primopredaje novca i kod njega je pronašla 16.650 evra i 150.000 dinara.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

POVEZANE VESTI

Društvo

NA PEŠAČKOM UGLEDALI NOVČANIK PUN PARA: Saobraćajci izgubljenu stvar odmah odneli u policijsku stanicu

Region

UHAPŠEN ACO ĐUKANOVIĆ: Bratu bivšeg predsednika Crne Gore, lisice na ruke stavljene su nakon pretresa porodične kuće

Hronika

OVAKO JE IZGLEDALO HAPŠENJE 'DOSTAVLJAČA HRANE'! Posle mesec dana od pucnjave na Novom Beogradu stavljene mu lisice: Naoružani policajci mu upali u sp

Region

'BOMBA JE U KAZINU' Muškarac lažno obavestio policiju, ali posle 10 minuta stavljene su mu LISICE NA RUKE

Hronika

U Beogradu UHAPŠEN LAŽNI HIRURG iz Makedonije: Obećavao operacije ljudima i uzimao stotine hiljada evra!

Domaći

Evo šta je radio Rasta i sa kim pred hapšenje: Reper se oglasio iz Ohrida ne sluteći šta mu se sprema