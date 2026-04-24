Teška nesreća na jugu Srbije: Radnik pao sa solitera, nije mu bilo spasa

Teška nesreća dogodila se u četvrtak popodne u Đakovici, kada je radnik, kako se sumnja, pao sa solitera na kom je bio angažovan, potvrđeno je iz policije.

Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila u Ulici Pjeter Bogdani, gde je muškarac obavljao radove na visini kada je iz još neutvrđenih okolnosti došlo do pada. Na lice mesta odmah su upućene policijske patrole i ekipa hitne medicinske pomoći, ali su lekari mogli samo da konstatuju smrt.

Prema navodima nadležnih, u vezi sa ovim slučajem jedna osoba se ispituje u svojstvu osumnjičenog, dok se paralelno sprovode sve neophodne istražne radnje kako bi se utvrdile tačne okolnosti pod kojima je došlo do nesreće.

Na mestu nesreće obavljen je uviđaj, kojem je prisustvovao i državni tužilac, a očekuje se da dalja istraga utvrdi da li je u pitanju nesrećan slučaj ili eventualna odgovornost drugih lica.

Za sada nije saopšten identitet nastradalog radnika, niti detalji o vrsti radova koje je obavljao u trenutku pada.

Autor: Marija Radić