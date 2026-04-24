OTKRIVAMO! KO JE CRNOGORAC KOJI JE PAO U BEOGRADU: UKP upao u štek kavčanina, on je ključna veza KRVAVOG KLANA (FOTO+VIDEO)

Specijalci UKP-a i Odeljenja za posebne operacije stavili su lisice na ruke B. S. (37) koji se u Srbiji krio pod lažnim identitetom klana.

Kako saznajemo, hapšenje su izveli pripadnici elitnih jedinica - Službe za suzbijanje kriminala i Odeljenja za posebne operacije UKP-a. B. S. je lociran u štek-stanu, a kod sebe je imao falsifikovana dokumenta kojima je pokušavao da zavara trag inspektorima.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

"Postoje osnovi sumnje da je B. S. pripadnik kriminalne grupe, a na teritoriji Republike Srbije boravio je iregularno. Njegovo kretanje je praćeno duže vreme, a intervencija je izvedena munjevito kako bi se sprečilo eventualno bekstvo ili pružanje otpora", navodi naš izvor iz istrage.

Dok on pada u Srbiji, vođe dobile 72 godine robije!

Ono što je posebno interesantno jeste tajming hapšenja. Dok su beogradski inspektori stavljali lisice B. S., u Ljubljani je Okružni sud izricao drakonske kazne slovenačkoj ćeliji "kavačkog klana".

Podsećamo, juče su tri ključna člana ove grupe osuđena na ukupno 72 godine zatvora zbog jezivog ubistva Danijela Božića i pokušaja likvidacije Žarka Tešanovića 2019. godine - Klemen Kadivec (vođa): 28 godina robije, Blaž Kadivec: 25 godina robije i B. S. - 19 godina robije

Rat u podzemlju koji je počeo zbog krađe kokaina vrednog 1,5 miliona evra dobio je svoj sudski epilog u Sloveniji, a sumnja se da je uhapšeni B. S. u Beogradu bio deo logističke mreže koja je trebalo da obezbedi sigurne kuće za preostale članove

Šta dalje? Osumnjičenom B. S. je određeno zadržavanje do 48 časova. On će uz krivičnu prijavu za falsifikovanje isprava biti priveden nadležnom tužilaštvu, ali se očekuje da istraga bude proširena. Policija trenutno proverava sve kontakte koje je uhapšeni Crnogorac imao u Srbiji, kao i da li je direktno povezan sa likvidacijama koje su potresle region u proteklom periodu.

Autor: A.A.