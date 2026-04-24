U stanu krio marihuanu i kokain: Mladić uhapšen na Paliluli

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com, Pink.rs, Tanjug ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Palilula, Odseka za suzbijanje kriminala, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su G. T. (26) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je prilikom pretresa stana i drugih prostorija na teritoriji Beograda koje osumnjičeni koristi, pronašla oko pet kilograma marihuane i oko 80 grama kokaina. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

Foto: Foto/MUP Srbije

Autor: S.M.

