U stanu krio marihuanu i kokain: Mladić uhapšen na Paliluli

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Palilula, Odseka za suzbijanje kriminala, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su G. T. (26) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je prilikom pretresa stana i drugih prostorija na teritoriji Beograda koje osumnjičeni koristi, pronašla oko pet kilograma marihuane i oko 80 grama kokaina. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

Autor: S.M.