UHAPŠEN DILER U CENTRU BEOGRADA Policija upala u stan i pronašla 2,5 KG MARIHUANE: Evo šta su još otkrili

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Stari grad, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su V. T. (37), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

"Policija je prilikom pretresa stana u kojem osumnjičeni neprijavljeno živi, pronašla 2,5 kilograma marihuane i dve digitalne vagice za precizno merenje", saopšteno je iz MUP-a.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

Autor: S.M.