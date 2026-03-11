AKTUELNO

Hronika

UHAPŠEN DILER U CENTRU BEOGRADA Policija upala u stan i pronašla 2,5 KG MARIHUANE: Evo šta su još otkrili

Izvor: Pink.rs, Foto: MUP Srbije ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Stari grad, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su V. T. (37), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

"Policija je prilikom pretresa stana u kojem osumnjičeni neprijavljeno živi, pronašla 2,5 kilograma marihuane i dve digitalne vagice za precizno merenje", saopšteno je iz MUP-a.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

Autor: S.M.

#Beograd

#Diler

#Marihuana

#centar

POVEZANE VESTI

Hronika

HAPŠENJE U BEOGRADU! Policija pronašla 35 kilograma marihuane, osumnjičeni završio iza rešetaka

Hronika

ŠEST KILOGRAMA DROGE ZAPLENJENO NA VRAČARU! Inspektori mesecima pratili osumnjičene: Jedna osoba uhapšena, ovo su detalji (FOTO)

Hronika

U Beogradu zaplenjena droga za silovanje, uhapšen muškarac: Oglasio se MUP (FOTO)

Hronika

UHAPŠEN MUŠKARAC IZ ZEMUNA: Policija mu upala u štek-stan, a onda su našli ono što ih je ostavilo u šoku

Hronika

Beograđanin uhapšen zbog droge: Policija mu u stanu pronašla OVE vrste narkotika

Hronika

OGLASIO SE MUP O VELIKOJ AKCIJI U SARADNJI SA VJT NA DORĆOLU: Zaplenjeno 2,6 kila marihuane, lisice stavljene na ruke muškarcu (40)!