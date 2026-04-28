UBICA S NOVOG BEOGRADA JE MLAĐI MUŠKARAC: Zna se kako izgleda, zna se kojim autom beži, a napravio je i sudar!

Izvor: Kurir.rs

Policija traga za mlađim muškarcem zbog sumnje da je jutros u Ulici Jurija Gagarina na Novom Beogradu ubio muškarca (80) i ukrao mu automobil!

Kako se sumnja, osumnjičeni je mlađe životne dobi, a njega je posle zločina video jedan komšija.

- Video sam da je mlađi muškarac vozio automobil "suzuki", koji je inače u vlasništvu starca. Dok je vozio, delovao je pomahnitalo, kao da je pijan ili drogiran. Bacao je neke papire po autu, a dok je odlazio napravio je i sudar. Naime, udario je u vrata od druge garaže, ali se brzo konsolidovao i nastavio beg - ispričao je jedan od očevidaca.

Kako kaže ovaj muškarac, on u tom momentu nije znao da je muškarac u "suzukiju" počinio zločin.

- Posle sam ušao u garažu i zatekao muškarca sa povredama kako leži. Sve mi je bilo jasno - rekao je ovaj čovek.

Preminuo drugi brat iz Sombora! Ubio brata, pa pucao sebi u glavu

Policija je ubrzo stigla na mesto zločina i otpočela potragu za osumnjičenim.

- Verujemo da će ubica brzo biti pronađen i uhapšen. Zna se kojim autom beži, otprilike se zna i kako izgleda, tako da očekujemo brzo hapšenje - dodaje izvor.

Komšije ubijenog čoveka kažu da su uznemirene, kao i da ne znaju šta je motiv.

'DELOVAO JE POMAHNITALO, TETURAO SE... A ONDA SAM ZATEKAO KOMŠIJU' Stravični detalji ubistva vojnog penzionera na Novom Beogradu

- Ne znamo zbog čega je ubio čoveka od 80 godina. Šta mu je on skrivio? Čuli smo da ga je nekakvim tupim predmetom udarao, moguće čekićem, ali nismo sigurni - rekao je komšija ubijenog čoveka.

Njegove komšije kažu da je u zgradi u Ulici Jurija Gagarina na Novom Beogradu živeo sam i da je bio izuzetno fin gospodin.

- Jako pristojan i kulturan čovek, uvek u odelu, uvek sređen i uredan, iako u godinama. Nikada sa njim problema nije bilo. Mislim da je vojno lice u penziji - rekao je jedan komšija.

Hronika

MUŠKARAC (80) UBIJEN S LEĐA ISPRED SVOJE GARAŽE: Detalji užasa na Novom Beogradu, policija traga za ubicom

Hronika

Ozbiljan udes na Novom Beogradu: Povređen dečak

Hronika

Horor na Novom Beogradu: U stanu pronađen leš u fazi raspadanja

Hronika

ORUŽANA PLJAČKA NA NOVOM BEOGRADU: Upao u kladionicu, izvadio pištolj i zapretio radnici da će je UBITI

Hronika

STRAVIČNA SLIKA POŽARA KOJI JE PLANUO U KAFIĆU NA NOVOM BEOGRADU! Od siline popucala sva stakla, od lokala nije ostalo ništa! Sve je krenulo pozivom u

Beograd

TEŠKA NESREĆA NA NOVOM BEOGRADU Oboren motociklista, hitno prevezen na reanimaciju