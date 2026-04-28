Ubica deke iz Jurija Gagarina UPAO U BUTIK i pretukao radnika?! Oglasili se očevici, evo šta tvrde

Za sada neidentifikovani muškarac, koji je ubio M. K. (80) u garaži u Ulici Jurija Gagarina, tokom bekstva je, kako se sumnja, upao u kineski butik u blizini, gde je napao radnika.

Prema za sada nepotvrđenim informacijama, napadač je, nakon što se odvezao sa mesta ubistva ukradenim automobilom, uleteo u kinesku radnju nedaleko odatle, gde je, prema prvim informacijama, napao radnika prodavnice, a potom ukrao odeću u koju se presvukao kako bi nastavio bekstvo, navodi Telegraf.rs.

On je, kako navode očevici, u radnji ostavio telefon i ključeve.

Kako smo ranije pisali, mlađi muškarac čekao je M. K. kod garaže, a kada je on u nju uterao svoj "suzuki", ušao je za njim.

Nakon što je ubio muškarca, on je njegovim "suzukijem" udario u vrata garaže preko puta, a potom, kako je Telegraf.rs saznao na licu mesta, izašao iz vozila i iz njega počeo da vadi i razbacuje papire, teturajući se, nakon čega je ušao u vozilo i otišao u nepoznatom pravcu.

Policija traga za napadačem čiji identitet još nije poznat javnosti, kao i za ukradenim automobilom.

Obdukcija će pokazati tačan uzrok smrti, a prema prvim informacijama, osamdesetogodišnji muškarac ubijen je udarcem tupim predmetom, najverovatnije čekićem, u potiljak.

Prošlo je nekoliko sati od momenta kada se dogodilo ubistvo, do trenutka kada se za njega saznalo - M. K. je ubijen nešto posle 10 sati, dok je komšija telo primetio oko 14 sati i pozvao šoliciju.

Stariji muškarac zatečen je u garaži kako leži na leđima u donjem vešu i majici koja je bila zadignuta. Sa prednje strane njegovog tela nije bilo povreda.

Prema saznanjima Telegrafa, M. K. ima ćerku i sina, ali je u zgradi u Jurija Gagarina živeo sam.

Uviđaj na licu mesta trajao je nekoliko sati, zgrada je bila pod opsadom policije, a telo je naposletku izneto u crnoj vreći, dok je garaža zapečaćena.

