UBIO STARCA ČEKIĆEM, PA KRVAV UPAO KOD KINEZA: Detalji jezivog zločina u Jurija Gagarina, krao i presvlačio se

Pripadnici UKP-a i Odeljenja za suzbijanje krvnih delata identifikovali su i uhapsili L. Č. (22) svega nekoliko sati nakon svirepog ubistva u Ulici Jurija Gagarina na Novom Beogradu!

Stravičan zločin koji se dogodio se juče oko 12 časova u Ulici Jurija Gagarina na Novom Beogradu dobio je svoj epilog brzom akcijom policije.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su L. Č. zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo dede M. K. (89).

Sačekuša i svirepi napad u garaži

Kako saznajemo, jezivom zločinu prethodila je "sačekuša". Mladić je čekao dedu da uđe u garažu u pomenutoj ulici, a potom je sa police dohvatio alatni čekić. Njime je nesrećnom starcu zadao više udaraca u predelu glave i tela, nanoseći mu smrtonosne povrede na licu mesta.

Bekstvo "suzukijem" i drama kod Kineza

Nakon što je usmrtio dedu, osumnjičeni je iz garaže odvezao dedin automobil marke "suzuki". Međutim, svestan da mu je garderoba potpuno natopljena krvlju, on je svratio u obližnju kinesku prodavnicu.

L. Č. je u radnji skinuo krvave stvari i obukao novu garderobu.

Radnik prodavnice, kineski državljanin, pokušao je da ga zaustavi jer nije platio račun, ali ga je osumnjičeni udario i pobegao.

Hitno saopštenje MUP-a

Povodom ovog svirepog ubistva oglasio se i MUP, potvrđujući da su u akciji učestvovali najiskusniji inspektori:

"Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Uprave kriminalističke policiјe, Odeljenja za suzbiјanje krvnih, seksualnih, saobraćaјnih delikata i trgovine ljudima, u saradnji sa Višim јavnim tužilaštvom u Beogradu, u brzoј i efikasnoј akciјi, identifikovali su i uhapsili L. Č. (22). On se sumnjiči da јe naneo više udaraca čvrstim predmetom u predelu glave osamdesetdevetogodišnjem muškarcu, koјi јe od zadobiјenih povreda preminuo na licu mesta", navodi se u saopštenju.

Policija pronašla krvave dokaze

Operativci su ubrzo nakon zločina pronašli i odeću sa tragovima krvi koјu јe osumnjičeni nakon presvlačenja odbacio. Osumnjičenom јe određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu priјavu, biti priveden Višem јavnom tužilaštvu u Beogradu.

Istraga јe u toku, a motiv ove porodične tragediјe koјa јe šokirala Novi Beograd biće utvrđen daljim radom nadležnih službi.

Autor: Iva Besarabić