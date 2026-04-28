AKTUELNO

Hronika

ISPISANI GRAFITI NA HEMIJSKOM FAKULTETU: Policija radi na identifikacija počinilaca

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/S. Kojić ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske uprave za grad Beograd, preduzimaju sve mere i radnje na identifikaciji osoba koje su na objektu Hemijskog fakulteta u Beogradu ispisale grafite neprimerene sadržine.

Policijski službenici Policijske stanice Stari grad su, po prijavi dekana Hemijskog fakulteta, odmah izašli na lice mesta, gde je utvrđeno da su grafiti sprejom ispisani na betonskim stubovima i fasadi objekta.

Policija je obavila razgovor sa dekanom i preduzela druge potrebne mere i radnje.

O događaju je obavešteno Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, po čijem nalogu je izvršeno dokumentovanje grafita, a po kompletiranju predmeta dostavljen je izveštaj tužilaštvu na dalje postupanje.

Policija nastavlja rad na utvrđivanju svih okolnosti ovog događaja.

Autor: Pink.rs

#Grafit

#Hemijski fakultet

#Policija

#grafiti

#rotacija

