PONOVNO POKRETANJE ISTRAGE ZA SMRT NOVOSAĐANKE U BUDVI Tužilaštvo u Podgorici: Potpuno pogrešno utvrđeno činjenično stanje

Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru ponovo će ispitivati tragediju u kojoj je prilikom parasejlinga prošle godine u Budvi poginula Novosađanka.

Nova istraga pokrenuta je pošto je Više državno tužilaštvo u Podgorici ukinulo rešenje kolega iz Kotora koji su odbacili krivičnu prijavu podnesenu zbog stradanja devojke. Na odluku o odbacivanju krivične prijave žalbu je uložio advokat porodice Novosađanke koja je tragično izgubila život, a Više tužilaštvo ju je usvojilo.

Iako je Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru utvrdilo da nema osnova sumnje da je iko počinio krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti, njihove nadređene kolege ocenile su da je takva odluka nejasna i da nije zasnovana na potpuno utvrđenim činjenicama.

- Više državno tužilaštvo u Podgorici je, postupajući po pritužbi advokata, punomoćnika oštećene porodice pok. T.R. na rešenje o odbacivanju krivične prijave Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru protiv M.K., K.M. i I.K. zbog krivičnog dela teška dela protiv opšte sigurnosti u vezi sa krivičnim delom izazivanje opšte sigurnosti, ocenilo da je predmetno rešenje nejasno i zasnovano na nepotpuno i pogrešno utvrđenom činjeničnom stanju, zbog čega je predmet vraćen Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru radi preduzimanja svih neophodnih mera i radnji u cilju potpunog i pravilnog utvrđivanja činjeničnog stanja i donošenja pravilne i zakonite odluke - odgovorili su iz Višeg državnog tužilaštva u Podgorici.

U obrazloženju kotorskog tužilaštva o odbacivanju krivične prijave navodi se da ne postoji osnovana sumnja da je bilo ko od organizatora i posade odgovoran za teško delo protiv opšte sigurnosti ili bilo koje drugo krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti.

Dan tragedije

Nesreća se dogodila 28. maja 2025. godine oko 11 časova, kada je devojka iz Novog Sada prihvatila promotivnu vožnju parasejlingom na budvanskoj rivijeri.

Let je započeo kod Slovenske plaže, a gliser se potom udaljio ka otvorenom moru, u pravcu Mogrena.

Prema snimku kamere postavljene na padobranu, devojka je u jednom trenutku počela da maše i viče, zatim pokušala da ustane iz sedišta, otkopčala prsluk i sigurnosni pojas, izašla iz sedišta i pala u more sa visine procenjene između 50 i 70 metara.

Obdukcioni nalaz pokazao je da je smrt nastupila usled utapanja i poremećaja disanja zbog udisanja krvi iz rascepa pluća, dok su povrede nastale usled pada sa visine i udara o površinu mora.

Rad bez dozvole

Prema nalazu sudskog veštaka pomorsko-saobraćajne struke, kapetana duge plovidbe Grujice Dudića, koji je veštačio slučaj po nalogu tužioca iz Kotora, vremenski uslovi tog dana bili su povoljni.

Međutim, u nalazu se navodi niz nepravilnosti. Gliser firme bio je registrovan za prevoz do 12 putnika, ali ne i za pružanje parasejling usluga. Takođe, turski državljanin M.K., koji je upravljao plovilom, nije imao položen ispit niti ovlašćenje o osposobljenosti za mornara-motoristu, što je neophodno za upravljanje tom vrstom plovila.

O propustima

Advokat porodice stradale kaže da je istraga o njenoj smrti tokom parasejlinga u Budvi bila površna i nezadovoljavajuća, te da nadležne institucije nisu preduzele sve potrebne radnje da utvrde odgovornost učesnika nesreće.

On ističe da porodica nije bila obaveštena o toku istrage, da nisu upućeni u to ni da li su saslušani, testirani ili identifikovani skiperi koji su upravljali gliserom, kao ni da nisu proveravane okolnosti kao što je alkohol ili psihoaktivne supstance kod njih.

Advokat takođe ukazuje na propuste u opremi i obuci, ali tužilaštvo je, uprkos tome, odbacilo krivičnu prijavu.

Posada bez dužne pažnje

Veštak je naveo i da firma nije imala zaključen ugovor sa JP Morsko dobro niti saglasnost Lučke kapetanije Bar za obavljanje parasejlinga na određenom akvatorijumu, kao i da nije postojao dokaz o tehničkoj ispravnosti opreme za vuču padobrana i sigurnosnih sistema.

U mišljenju veštaka stoji i da su se vlasnik firme i njegova posada bavili ovom delatnošću suprotno važećim propisima, kao i da članovi posade „nisu pratili razvoj situacije i pokazali dužnu pažnju osobi koja je koristila usluge parasejlinga“.

"Posada je primetila da osobe nema u padobranu tek kada su primetili da lokalni ribari ukazuju pomoć unesrećenoj", navodi se u nalazu.

Veštak zaključuje da se "vlasnik čamca M. K. sa posadom nezakonito bavio privrednom delatnošću i da je usluga pružana na nesiguran način, što je, prema njegovom mišljenju, imalo za posledicu gubitak ljudskog života."

Ipak, uprkos takvom nalazu, Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru odlučilo je da odbaci krivičnu prijavu. Konačnu reč sada će dati Više državno tužilaštvo u Podgorici, koje razmatra žalbu porodice stradale devojke.

Autor: Jovana Nerić