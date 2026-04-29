PORODIČNA KRVAVA DRAMA U VRČINU: Deda (79) izbo unuka kuhinjskim nožem nakon svađe

Pripadnici policije u Beogradu uhapsili su A. M. (79) zbog sumnje da je u porodičnoj kući u naselju Vrčin, nakon verbalnog sukoba, nožem teško povredio svog unuka, takođe A. M. (35).
Eskalacija sukoba u kuhinji
Prema informacijama iz istrage, obična porodična svađa prerasla je u fizički obračun. Osumnjičeni deda je u jednom trenutku dograbio kuhinjski nož i unuku zadao više ubodnih rana.
Povrede: Mlađi muškarac (35) hitno je prebačen u bolnicu sa ranama u predelu lopatice i ruke.
Stanje žrtve: Lekarska pomoć je ukazana na vreme i, prema prvim podacima, unuk nije životno ugrožen.
Hapšenje i istragu vodi Drugo OJT
Policija je na licu mesta lišila slobode 79-godišnjeg muškarca. Određeno mu je zadržavanje, a on će uz krivičnu prijavu za nasilje u porodici biti izveden pred tužioca. Slučaj je preuzelo Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.
Komšije u Vrčinu su zatečene ovim događajem, navodeći da niko nije mogao da nasluti da će nesuglasice u ovoj porodici dovesti do upotrebe hladnog oružja i zamalo tragičnog ishoda. Motivi napada biće utvrđeni daljom istragom.
Autor: D.S.