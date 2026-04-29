AKTUELNO

Hronika

PORODIČNA KRVAVA DRAMA U VRČINU: Deda (79) izbo unuka kuhinjskim nožem nakon svađe

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Pink.rs, Tanjug, E-Stock, Beta ||

Pripadnici policije u Beogradu uhapsili su A. M. (79) zbog sumnje da je u porodičnoj kući u naselju Vrčin, nakon verbalnog sukoba, nožem teško povredio svog unuka, takođe A. M. (35).

Eskalacija sukoba u kuhinji

Prema informacijama iz istrage, obična porodična svađa prerasla je u fizički obračun. Osumnjičeni deda je u jednom trenutku dograbio kuhinjski nož i unuku zadao više ubodnih rana.

Povrede: Mlađi muškarac (35) hitno je prebačen u bolnicu sa ranama u predelu lopatice i ruke.

Stanje žrtve: Lekarska pomoć je ukazana na vreme i, prema prvim podacima, unuk nije životno ugrožen.

Hapšenje i istragu vodi Drugo OJT

Policija je na licu mesta lišila slobode 79-godišnjeg muškarca. Određeno mu je zadržavanje, a on će uz krivičnu prijavu za nasilje u porodici biti izveden pred tužioca. Slučaj je preuzelo Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Komšije u Vrčinu su zatečene ovim događajem, navodeći da niko nije mogao da nasluti da će nesuglasice u ovoj porodici dovesti do upotrebe hladnog oružja i zamalo tragičnog ishoda. Motivi napada biće utvrđeni daljom istragom.

Autor: D.S.

