ZLOČIN KOJI JE ZALEDIO ZEMUN: Imaju 158 godina zajedno, a umalo se POKLALI zbog kuhinjskog noža!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zemunu uhapsili su u subotu M. M. (80) zbog sumnje da je, nakon verbalnog sukoba, fizički napao i nožem povredio svoju suprugu (78), piše "Telegraf.rs.

Incident se dogodio u subotu u njihovoj porodičnoj kući. Prema nezvaničnim informacijama, napadu je prethodila žustra svađa supružnika, nakon čega je M. M. potegao kuhinjski nož. Nesrećna žena je tom prilikom zadobila mnogobrojne posekotine po telu, zbog čega je hitno prevezena u bolnicu gde joj je ukazana lekarska pomoć.

Tokom policijskog uviđaja pronađen je i zaplenjen kuhinjski nož kojim je napad izvršen. Zanimljivo je da su i osumnjičenom M. M. konstatovane povrede, odnosno posekotine na rukama.

Prema saznanjima iz istrage, osumnjičeni je pred nadležnima tvrdio da su se on i supruga "otimali oko noža", te da su njegove povrede nastale tokom tog rvanja.

Određeno zadržavanje

Po nalogu nadležnog tužioca, M. M. je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati. On se tereti za krivično delo nasilje u porodici. Očekuje se da nakon isteka zadržavanja osumnjičeni bude priveden na saslušanje u tužilaštvo, gde će biti odlučeno o daljim koracima i eventualnom predlogu za pritvor.

Autor: D.Bošković