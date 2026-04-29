NOVI DETALJI HORORA U VRČINU: Izbo unuka zbog RAČUNA ZA STRUJU, pa ga jurio po dvorištu da ga dokrajči! Komšije u strahu: Oni decenijama terorišu celo selo!

Bizarna svađa oko računa za električnu energiju u porodici A. M. iz Vrčina zamalo se završila fatalno. Pripadnici beogradske policije lišili su slobode A. M. (79), koji je osumnjičen da je nakon verbalnog sukoba kuhinjskim nožem naneo teške povrede svom unuku A. M. (35).

Evo ključnih detalja drame koja je uznemirila javnost:

Krvavi pir zbog kilovata

Sukob je počeo u porodičnoj kući kao rasprava o potrošnji struje, ali je brzo eskalirao. Sedamdesetdevetogodišnji deda je u naletu besa dohvatio nož i dva puta ubo unuka. Ranjenik je uspeo da izleti iz kuće, ali se tu horor nije zaustavio.

„Krenuo sam da kosim travu i video kako su izjurili. Deda je unuka jurio! Sva sreća pa im se nisam našao na putu, inače bih i ja nastradao“, ispričao je jedan od svedoka.

Godine terora: „Potežu i vatreno oružje“

Istraga i izjave komšija ukazuju na to da ovo nije prvi incident u ovoj porodici. Meštani Vrčina opisuju osumnjičenog i njegove ukućane kao izuzetno opasne ljude s kojima niko ne želi kontakt.

Pretnje i oružje: Komšije tvrde da članovi ove porodice često potežu čak i vatreno oružje.

„Mutni poslovi“: U naselju se spekuliše da su članovi porodice umešani u nedozvoljene radnje, a pominju se i veze sa kriminalnim krugovima u inostranstvu.

Zavet ćutanja: Stanovnici kažu da im je porodica često pretila da ćute o njihovim sukobima.

Policijska intervencija i istraga

Policija je odmah nakon prijave blokirala kuću u Vrčinu i uhapsila dedu.

Zadržavanje: Osumnjičenom je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati.

Optužnica: Istragu vodi Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, a A. M. se tereti za krivično delo nasilje u porodici sa teškim posledicama.

Povređeni unuk je zbrinut u bolnici, a stepen njegovih povreda se i dalje prati.

Autor: D.S.