PONOVNO KONTRASMER! Jeziv snimak sa Novog Beograda – Belim 'golfom' u punoj brzini uleteo u suprotan smer (VIDEO)

Dok se javnost još uvek oporavlja od vesti o tragičnim nesrećama, društvenim mrežama počeo je da kruži novi snimak koji „ježi kosti“.

Večeras je na Novom Beogradu zabeležen novi slučaj ekstremno bahate vožnje koji je pukom srećom završen bez žrtava, piše portal Republika.

Divljanje na Bulevaru Mihajla Pupina

Glavni akter novog incidenta je vozač belog „golfa“ koji je pokazao potpuno odsustvo odgovornosti na jednoj od najprometnijih saobraćajnica u prestonici:

Ogromna brzina: Vozač se prvo kretao velikom brzinom Bulevarom Mihajla Pupina, sekući ostale učesnike u saobraćaju.

Svestan prekršaj: Dolaskom na raskrsnicu, umesto da prati saobraćajnu traku, vozač je nasilno uleteo u traku namenjenu vozilima iz suprotnog smera.

Ugrožavanje bezbednosti: Ovim potezom direktno je ugrozio vozače koji su mu dolazili u susret, izazvajući paniku na raskrsnici.

Nastavak talasa bahatosti

Ovaj slučaj dolazi u trenutku kada je MUP već u stanju povišene pripravnosti zbog sličnih prekršaja. Samo u poslednje dve nedelje rasvetljeno je pet ovakvih slučajeva, uključujući i one na auto-putevima, a ovaj novi snimak potvrđuje da kazne i upozorenja još uvek ne dopiru do svih vozača.

Podsećamo, nedavna vožnja u kontrasmeru na auto-putu Šabac–Ruma, pri brzini od 130 km/h, ugasila je četiri mlada života, što ovaj najnoviji snimak iz Beograda čini još strašnijim.

Autor: D.S.