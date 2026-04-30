TUŽILAŠTVO ANALIZIRA SERVERE I KAMERE FAKULTETA: Predistražni postupak zbog smrti studentkinje na Filozofskom

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu i dalje je u toku predistražni postupak povodom smrti devojke M. Ž. i okolnosti pod kojima je došlo do zapaljenja pirotehničkih sredstava na 8. spratu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 26. marta oko 22.40 časova, te utvrđivanja da li postoje propusti odgovornih lica u vezi sa bezbednošću studenata i zaposlenih na fakultetu.

- Po naredbi tužilaštva u toku su veštačenja servera i nadzornih kamera na Filološkom fakultetu i Rektoratu Univerziteta u Beogradu, DNK veštačenja, kao i druga neophodna veštačenja u vezi sa smrću M. Ž. - navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva.

Tužilaštvo preduzima i druge neophodne radnje iz svoje nadležnosti u cilju utvrđivanja svih okolnosti ovog tragičnog događaja.

