AKTUELNO

Hronika

Poginula devojčica (12) na električnom trotinetu: Lekari se bore za život njene drugarice

Izvor: Novosti, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić ||

Devojčica (12) je poginula, a lekari se bore za život njene drugarice, koja je teško povređena kada se električni trotinet, na kojem su devojčice bile, sudario sa vozilom.

Smrtonosna saobraćajna nesreća dogodila se u sredu uveče u opštini Oberndorf an der Melk (Donja Austrija).

Autobus kompanije i električni trotinet sudarili su se iz još uvek nepoznatih razloga.

Za 12-godišnju devojčicu nije bilo spasa, a lekari se sada bore za život druge devojčice, takođe 12-godišnjakinje, koja je takođe bila na trotinetu.

Devojčica je sinoć hitno helikopterom prebačena u Linc sa teškim povredama i tamo se nalazi na odeljenju intenzivne nege. Njeno trenutno stanje je nepoznato.

Prema informacijama koje je dobio Heute, obe devojčice su iz okruga Melk.

Autor: D.Bošković

#Bolest

#DEVOJCICA

#elektricni trotinrt

#lekari

#pad

