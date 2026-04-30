KRVAVA TUČA U ZEMUNU: Izbo mladića nožem, pa negirao zločin – određen mu pritvor do 30 dana

Policijski službenici PS Zemun – PI Batajnica, po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, zadržali su osumnjičenog T. M. (41) zbog sumnje da je nožem naneo teške telesne povrede mladiću L. J. (23) tokom tuče u Zemunu.

T. M. se tereti da je oštećenom zadao ubodnu ranu, čime je izvršio krivično delo teška telesna povreda iz člana 121. stav 1. Krivičnog zakonika. Prilikom iznošenja odbrane, osumnjičeni je pred tužiocem negirao izvršenje ovog krivičnog dela.

Ipak, na predlog Trećeg osnovnog javnog tužilaštva, sud je osumnjičenom odredio pritvor u trajanju do 30 dana.

Kako se navodi u saopštenju, ova mera je doneta jer postoje okolnosti koje ukazuju na to da bi boravkom na slobodi mogao da utiče na svedoke. Takođe, s obzirom na njegovu prethodnu krivičnu osuđivanost, postoji osnovana sumnja da bi mogao ponoviti krivično delo.

Autor: D.S.