FILMSKO HAPŠENJE U CENTRU BEOGRADA! Munjevita akcija policije: Pali begunci sa desetinama poternica, zaplenjen luksuzni 'Audi'

Spektakularna policijska akcija u samom srcu prestonice izazvala je danas pravu dramu i veliku pažnju javnosti. Sve je počelo oko 14 časova na raskrsnici Resavske i Masarikove ulice, kada je patrola pokušala da zaustavi luksuzni terenac "Audi Q7".

Potera kroz gradske ulice

Umesto da se zaustavi na znak policajca, vozač je dodao gas i započeo opasnu bekstvo kroz centralne ulice. Ipak, policija je reagovala munjevito – vozilo je ubrzo sustignuto i blokirano u Ulici kralja Milutina, nedaleko od zgrade "Beograđanke".

Rekorderi po potragama: Ko je sve bio u "Audiju"?

Prilikom kontrole, policajci su ostali zatečeni onim što su otkrili u vozilu. Unutra se nalazilo pet osoba sa izuzetno bogatim dosijeima i velikim brojem aktivnih poternica:

Z. R. – Vozač za kojim se traga u devet predmeta i ima tri aktivne poternice.

M. S. – Apsolutni rekorder po broju potraga! Za njim je raspisano čak 19 potraga i dve poternice.

M. I. – Osoba za kojom su raspisane tri potrage i jedna poternica.

U vozilu su bili i putnici E. I. i P. Ž., koji su takođe privedeni kao deo ove grupe.

Zaplena i dalja istraga

Svih pet osoba je odmah privedeno u policijsku stanicu. Luksuzni terenac "Audi Q7" je privremeno oduzet radi daljih forenzičkih i operativnih provera kako bi se utvrdilo da li je korišćen u izvršenju drugih krivičnih dela.

Brzom i profesionalnom reakcijom pripadnika MUP-a sprečene su teže posledice u ovom veoma prometnom delu Beograda.

Autor: D.S.