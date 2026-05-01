POLICIJA SPREČILA UBISTVO U BEOGRADU Uhapšeni sin (20), majka (50) i maloletnik (16) - Žena imala ključnu ulogu, razradili plan, pa krenuli u sprovođenje!

Izvor: Pink.rs

Dana 01.05.2026. godine, policijski službenici UKP, SBPOK i PU za grad Beograd, u saradnji sa pripadnicima Bezbednosno informativne agencije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapsili su lica K. M. (20) i O. M. (50) i jedno maloletno lice (16), kako bi sprečili izvršenje krivičnog dela Teško ubistvo na štetu jedne muške osobe sa teritorije Beograda.

Istog dana izvršen je pretres stanova i drugih prostorija na više lokacija u Beogradu i tom prilikom je kod maloletnog lica P. D. pronađeno 2 pištolja, od kojih jedan sa okvirom i 11 komada municije odgovarajućeg kalibra, dok su kod lica K. M. (20) pronađene instrukcije za izvršenje navedenog krivičnog dela.

Takođe, postoji sumnja da je O. M., majka osumnjičenog K. M., pomogla izvršiocu nakon izvršenja krivičnih dela, na način što je vatreno oružje, umotano u peškir, odnela u obližnji park i ostavila ga u žbunju, odakle je oružje preneto do adrese na kojoj je i pronadjeno.

Po nalogu tužilaca, licima P. D. (16) i O. M. (50) određeno je zadržavanje do 48 časova zbog osnovane sumnje da su izvršili krivična dela Teško ubistvo i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Isti će biti privedeni u prostorije tužilaštva radi saslušanja dok će maloletno lice, biti saslušano u prostorijama VJT za maloletnike u prisustvu roditelja.

