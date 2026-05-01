Sprečeno ubistvo koje su naručili 'Vračarci'

Pripadnici UKP, SBPOK i beogradske policije, u saradnji sa BIA, uhapsili su K. M. (20), njegovu majku O. M. (50) i jednog šesnaestogodišnjaka zbog sumnje da su planirali likvidaciju muškarca u Beogradu.

Akcija je sprovedena po nalogu Višeg javnog tužilaštva, a pretresom stanova pronađen je arsenal spreman za izvršenje zločina.

"Kod maloletnog lica P. D. pronađena su dva pištolja, od kojih jedan sa okvirom i 11 komada municije, dok su kod lica K. M. pronađene instrukcije za izvršenje navedenog krivičnog dela", navodi se u policijskom izveštaju.

Operativni podaci ukazuju na to da je majka osumnjičenog mladića bila direktno uključena u skrivanje oružja nakon što je plan počeo da se realizuje.

"Postoji osnovana sumnja da je O. M. vatreno oružje, umotano u peškir, odnela u obližnji park i ostavila ga u žbunju, odakle je ono kasnije preneto do adrese na kojoj je i zaplenjeno", potvrđeno je iz istrage.

Svim osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, a oni će biti privedeni u tužilaštvo uz krivične prijave za teško ubistvo i nedozvoljeno držanje oružja.

"Lica će biti privedena u prostorije tužilaštva radi saslušanja, dok će maloletnik biti saslušan u prisustvu roditelja u prostorijama VJT za maloletnike", zaključuje se u saopštenju.

