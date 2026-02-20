VELIKA AKCIJA POLICIJE U BEOGRADU! Pao diler goriva: U hangaru krio preko 34.000 litara nafte, policija ostala u ŠOKU kad je ušla u magacin!

Pripadnici beogradske policije, u saradnji sa Službom za suzbijanje kriminala i UKP-om, izveli su munjevitu akciju i uhapsili I. M. (41) u čijem je zakupljenom hangaru pronađena neverovatna količina goriva!

Prilikom pretresa hangara u Beogradskoj ulici, koji je I. M. zakupio od osumnjičenog D. R., policija je zatekla prizor koji podseća na pravu ilegalnu pumpu. Zaplenjeno je čak 34.330 litara naftnih derivata, dve profesionalne pumpe za istakanje, 17 bidona i pet teretnih vozila!

Već bio na poternici!

Kako saznajemo, za uhapšenim I. M. je već bila raspisana potraga, a sada mu se na teret stavlja nedozvoljen promet akciznih proizvoda. Njegovom "stanodavcu" D. R. pisana je krivična prijava zbog nedozvoljenog skladištenja robe.

I. M. je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krike i dokaze, biti priveden na saslušanje u Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Autor: Dalibor Stankov