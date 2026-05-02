Otkriven uzrok tragedije u Braće Jerković: U požaru nastradala starija žena

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Pink.rs/S. Kojić ||

Starica S. B. (77) izgubila je život u stravičnom požaru koji je rano jutros, oko 04:45 časova, izbio u stanu u Zaplanjskoj ulici. Uprkos intervenciji nadležnih službi, nesrećnoj ženi nije bilo spasa.

Prema prvim saznanjima iz istrage, uzrok ove nesreće je tehnički kvar. Veruje se da se veš-mašina zapalila tokom rada, nakon čega se plamen brzo proširio na ostatak prostorije. Gusti dim i vatra onemogućili su ženu da napusti stan na vreme.

Na lice mesta izašli su pripadnici policije i vatrogasnih jedinica, a o svemu je obavešteno i Više javno tužilaštvo u Beogradu. Tužilaštvo je preuzelo vođenje istrage kako bi se precizno utvrdile sve okolnosti koje su dovele do fatalnog ishoda.

Po nalogu tužioca, telo nastradale S. B. poslato je na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije. Istraga je u toku, a tehničkim veštačenjem biće potvrđeno da li je isključivi uzrok požara kvar na kućnom aparatu.

Autor: Marija Radić

