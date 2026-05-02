DRŽAVLJANKA BUGARSKE UHAPŠENA U ZEMUNU: Koristila tuđu karticu i sa bankomata podigla 156.000 dinara

Državljanka Bugarske T. G. (29) uhapšena je zbog sumnje da je u Zemunu zloupotrebila platne kartice i sa bankomata podigla ukupno 156.000 dinara, saopšteno je iz Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.

Kako se navodi u saopštenju tužilaštva, osumnjičena je danas, u zakonskom roku, privedena na saslušanje u Treće osnovno javno tužilaštvo, nakon što joj je po nalogu tužioca određeno zadržavanje zbog sumnje da je počinila krivično delo falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica.

Prema sumnjama istrage, T. G. je 18. decembra prošle godine neovlašćeno koristila dve platne kartice oštećenog muškarca, tako što je izvršila više transakcija na bankomatu i na taj način sebi pribavila protivpravnu imovinsku korist od 156.000 dinara.

Na saslušanju u tužilaštvu, kojem je prisustvovao njen branilac, kao i prevodilac za bugarski jezik, osumnjičena je u potpunosti priznala izvršenje krivičnog dela falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica.

Imajući u vidu okolnosti slučaja i procenu da bi boravkom na slobodi mogla da ponovi krivično delo, Treće osnovno javno tužilaštvo predložilo je Trećem osnovnom sudu u Beogradu da joj odredi pritvor do 30 dana.

Autor: Iva Besarabić