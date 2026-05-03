VOZIO PREKO 200 NA SAT: Grk divljao auto-putem kod Bujanovca - Policija HITNO intervenisala (VIDEO)

Izvor: Pink.rs

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, kontrolišući saobraćaj presretačem, danas oko 16 časova na teritoriji opštine Bujanovac, zaustavili su tridesetpetogodišnjeg državljanina Grčke koji se, kretao brzinom od 236 kilometara na čas.

Vozilom "audi", švajcarskih registarskih oznaka, ovaj Grk nasilno je upravljao svojim vozilom na delu auto-puta gde je ograničenje brzine 130 kilometara na čas.

Vozač je isključen iz saobraćaja i protiv njega je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje.

Pripadnici Uprave saobraćajne policije, koji kontrolu saobraćaja vrše presretačima, u prethodna dva dana, sprovodeći akciju pojačane kontrole saobraćaja povodom prvomajskih praznika, iz saobraćaja isključili su četiri vozača zbog učinjenog prekršaja nasilničke vožnje.

Takođe, apelovali su na sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i druge saobraćajne propise, jer neodgovorno ponašanje za volanom direktno ugrožava živote i bezbednost svih učesnika u saobraćaju.

Policijski službenici Uprave saobraćajne policije nastaviće sa pojačanim kontrolama u cilju očuvanja bezbednosti na putevima.

Autor: Iva Besarabić

