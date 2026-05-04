DETALJI TRAGEDIJE NA VOŽDOVCU: Požar u Zaplanjskoj ulici odneo jedan život

U Zaplanjskoj ulici na Voždovcu, u subotu rano ujutru, izbio je požar u jednom stambenom objektu, saznaje "Telegraf.rs".
Zahvaljujući brzoj i efikasnoj reakciji vatrogasaca-spasilaca, požar je brzo lokalizovan, čime je sprečeno njegovo dalje širenje na okolne stanove.
Ipak, intervencija je imala tragičan ishod.
Tok intervencije i tragične vesti
Po prijavi građana, vatrogasne ekipe su u najkraćem roku izašle na lice mesta i pristupile gašenju vatre. Efikasnom akcijom požar je stavljen pod kontrolu, ali su vatrogasci po ulasku u stan zatekli beživotno telo starije ženske osobe.
Ekipe Hitne pomoći koje su bile u pripravnosti mogle su samo da konstatuju smrt.
Dalji koraci i istraga
Telo nesrećne žene je, po nalogu nadležnih organa, poslato na obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.
O ovom događaju je odmah obavešteno nadležno tužilaštvo. U toku je uviđaj koji treba da rasvetli sve okolnosti pod kojima je došlo do izbijanja požara.
Autor: Marija Radić