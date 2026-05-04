AKTUELNO

Hronika

DETALJI TRAGEDIJE NA VOŽDOVCU: Požar u Zaplanjskoj ulici odneo jedan život

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug/Zoran Colić ||

U Zaplanjskoj ulici na Voždovcu, u subotu rano ujutru, izbio je požar u jednom stambenom objektu, saznaje "Telegraf.rs".

Zahvaljujući brzoj i efikasnoj reakciji vatrogasaca-spasilaca, požar je brzo lokalizovan, čime je sprečeno njegovo dalje širenje na okolne stanove.

Ipak, intervencija je imala tragičan ishod.

Tok intervencije i tragične vesti

Po prijavi građana, vatrogasne ekipe su u najkraćem roku izašle na lice mesta i pristupile gašenju vatre. Efikasnom akcijom požar je stavljen pod kontrolu, ali su vatrogasci po ulasku u stan zatekli beživotno telo starije ženske osobe.

Ekipe Hitne pomoći koje su bile u pripravnosti mogle su samo da konstatuju smrt.

Dalji koraci i istraga

Telo nesrećne žene je, po nalogu nadležnih organa, poslato na obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.

O ovom događaju je odmah obavešteno nadležno tužilaštvo. U toku je uviđaj koji treba da rasvetli sve okolnosti pod kojima je došlo do izbijanja požara.

Autor: Marija Radić

#Požar

#Tragedija

#Vatrogasci

#Voždovac

#zaplanjska ulica

POVEZANE VESTI

Hronika

Vatrogasci razvalili vrata, ali nisu uspeli da spasu nesrećnu ženu: Detalji požara u Braće Jerković

Hronika

Veliki požar u porodičnoj kući na Umci: Vatrogasci na terenu

Beograd

Drama u vrtiću na Voždovcu: Deca su hitno evakuisana

Hronika

CRNI DIM KULJA NA SVE STRANE: Požar na Dorćolu, buktinja 'progutala' kuću

Hronika

UGAŠEN POŽAR U BLOKU 45: Vatrena stihija na Savskom nasipu progutala krov

Hronika

POŽAR U BEOGRADU - Gori stan na Kanarevom brdu! Dve vatrogasne ekipe na terenu