DEČAKA UDARIO AUTOMOBIL DOK JE PRETRČAVAO ULICU: Teška saobraćajna nesreća na Novom Beogradu

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Dečak star 10 godina zadobio je teške telesne povrede u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć na Novom Beogradu, kada ga je, prema nezvaničnim informacijama Kurira, udario automobil dok je pretrčavao ulicu.

Kako navodi izvor upoznat sa slučajem, dete je nakon nesreće hitno zbrinuto i transportovano u Urgentni centar.

- Dečak je primljen na reanimaciju, u takozvanu crvenu zonu. Postoji sumnja na prelom karlice, zbog čega je dalje upućen na Institut za majku i dete - rekao je izvor Kurira.

Okolnosti pod kojima je došlo do nesreće za sada nisu u potpunosti poznate. Policija je odmah obavila uviđaj, a prema rečima očevidaca, sve se odigralo veoma brzo.

- Dete je iznenada istrčalo na ulicu, vozač nije imao vremena da reaguje - rekao je jedan od prolaznika.

Istraga je u toku i utvrdiće sve detalje ove nesreće.

Osoblje opomenulo gosta, a on izvukao pištolj: Detalji napada u lokalu na Novom Beogradu

Autor: Marija Radić

