AKTUELNO

Hronika

Užas u Beogradu: Muškarac (35) preminuo u blizini bolnice, razlog njegove smrti je jeziv

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Pink.rs/N. Brajović ||

Muškarac (35) preminuo je nakon što je pronađen u blizini jedne privatne bolnice u Beogradu, a sumnja se da je smrt nastupila usled gutanja paketića kokaina.

Prema nezvaničnim informacijama, prolaznici su u subotu primetili muškarca kako nepomično leži u blizini bolnice i odmah obavestili nadležne službe. Ekipa hitne pomoći brzo je stigla na lice mesta.

- Sumnja se da je muškarac pokušao da potraži pomoć, ali je kolabirao neposredno pre nego što je stigao da uđe u privatnu bolnicu. Hitna pomoć ga je pronašla baš nedaleko od objekta - navodi izvor Kurira upoznat sa slučajem.

- Sumnja se da je muškarac pokušao da potraži pomoć, ali je kolabirao neposredno pre nego što je stigao da uđe u privatnu bolnicu. Hitna pomoć ga je pronašla baš nedaleko od objekta - navodi izvor Kurira upoznat sa slučajem.

- Odmah po prijemu započeta je dijagnostika. Daljom analizom utvrđeno je da je muškarac progutao paketić kokaina, što je najverovatnije dovelo do fatalnih komplikacija - dodaje izvor.

Istraga je u toku, a nadležni ispituju sve okolnosti koje su dovele do tragedije. Postoji sumnja da je muškarac bio takozvana "kokainska mula".

- Ispituje se zbog čega je muškarac progutao paketić pun droge. Ne isključuje se ni mogućnost da je on radio kao takozvana "mula", odnosno da je na ovaj način krijumčario narkotike - navode izvori.

pročitajte još

APARAT ZA KAFU ZAPALIO STAN, NASTRADALA ŽENA: Oglasili se stanari zgrade na Voždovcu, telo nađeno u kuhinji

Autor: Marija Radić

#Bolnica

#Kokain

#Mula

#Muškarac

#Smrt

POVEZANE VESTI

Društvo

STIGLI REZULTATI OBDUKCIJE: Poznat uzrok SMRTI UČENIKA beogradske škole koji je PAO, pa nakon 4 dana PREMINUO u bolnici!

Hronika

Pacijentu lečili hemoroide, on preminuo posle intervencije: Pod istragom vlasnik i doktor sa privatne klinike u Beogradu

Svet

Muškarac otet, zlostavljan, spaljen i silovan, razlog je neverovatan: Užas u Francuskoj

Hronika

JEZIVO! POPIO TRI TABLETE ZA POTENCIJU PA PREMINUO TOKOM ODNOSA U AUTU Tragedija u šumi kod Beograda

Svet

PROGUTAO 72 PAKETIĆA KOKAINA U Grčkoj uhvaćen krijumčar sa 840 grama narkotika u sebi!

Hronika

PUCNJAVA U BEOGRADU, POKRENUTA AKCIJA 'VIHOR 3': Muškarac ubijen iza trafike na Bulevaru Arsenija Čarnojevića