Užas u Beogradu: Muškarac (35) preminuo u blizini bolnice, razlog njegove smrti je jeziv

Muškarac (35) preminuo je nakon što je pronađen u blizini jedne privatne bolnice u Beogradu, a sumnja se da je smrt nastupila usled gutanja paketića kokaina.

Prema nezvaničnim informacijama, prolaznici su u subotu primetili muškarca kako nepomično leži u blizini bolnice i odmah obavestili nadležne službe. Ekipa hitne pomoći brzo je stigla na lice mesta.

- Sumnja se da je muškarac pokušao da potraži pomoć, ali je kolabirao neposredno pre nego što je stigao da uđe u privatnu bolnicu. Hitna pomoć ga je pronašla baš nedaleko od objekta - navodi izvor Kurira upoznat sa slučajem.

- Odmah po prijemu započeta je dijagnostika. Daljom analizom utvrđeno je da je muškarac progutao paketić kokaina, što je najverovatnije dovelo do fatalnih komplikacija - dodaje izvor.

Istraga je u toku, a nadležni ispituju sve okolnosti koje su dovele do tragedije. Postoji sumnja da je muškarac bio takozvana "kokainska mula".

- Ispituje se zbog čega je muškarac progutao paketić pun droge. Ne isključuje se ni mogućnost da je on radio kao takozvana "mula", odnosno da je na ovaj način krijumčario narkotike - navode izvori.

Autor: Marija Radić