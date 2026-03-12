AKTUELNO

Svet

Muškarac otet, zlostavljan, spaljen i silovan, razlog je neverovatan: Užas u Francuskoj

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug AP/Michel Euler ||

Jedan muškarac pronađen je nag u blizini Liona, na jugoistoku Francuske, a policiji je rekao da je bio otet i mučen u podrumu, saopštila je danas Direkcija za međupokrajinsku policiju Rone (DIPN).

On izjavio da su ga juče otela četiri maskirana muškarca po izlasku iz restorana i odvela ga u podrum, gde su ga mučili, palili i silovali, zahtevajući od njega 100.000 evra, prenosi "Figaro".

Pronađen je u blizini reke Dua, između Liona i Vilerbana.

DIPN je pokrenuo istragu da bi se utvrdilo šta se dogodilo i da bi se odgovorni identifikovali.

Autor: S.M.

#Francuska

#Muškarac

#Otmica

#Silovanje

#ZLOSTAVLJANJE

POVEZANE VESTI

Svet

STARCA (80) NAŠLI U PODRUMU! Decenijama ga primoravali da živi u užasnim uslovima: Sumnja se da je ovo razlog

Svet

Užas u Francuskoj: Muškarac izboden na smrt, uhapšen osumnjičeni

Svet

Drama u Francuskoj: Naoružani muškarac se zabarikadirao u kući, obližnja škola bila kratko zatvorena

Hronika

Ubio se nasred ulice: Užas u Nišu

Svet

MUŠKARAC SILOVAN U PARKU: Užas se desio tokom noći, objavljena fotografija napadača (FOTO)

Region

NEZAPAMĆENO U BJELOVARU: Potpuno nag muškarac šetao ispred učeničkog doma naočigled prisutnih