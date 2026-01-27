STARCA (80) NAŠLI U PODRUMU! Decenijama ga primoravali da živi u užasnim uslovima: Sumnja se da je ovo razlog

Muškarac star oko 80 godina pronađen je u podrumu u Helsinkiju, u kom se sumnja da je decenijama živeo u nehigijenskim uslovima, saopštila je Finska policija.
Prilikom pretresa kuće, policajci su pronašli muškarca u lošem fizičkom stanju. Prema navodima policije, on nije imao pristup toaletu, mogućnost da se okupa ili spremi hranu, a soba u kojoj je boravio bila je bez prozora.
Prvi rezultati istrage pokazuju da se muškarac uselio u kuću pre više decenija.
Policija je prilikom pretresa kuće uhapsila troje ljudi, dvojicu muškaraca i jednu ženu, starosti oko 60 godina, koji žive u Helsinkiju. Osumnjičeni nisu u srodstvu sa žrtvom, ali su ga navodno poznavali duže vreme.
Inspektori sada pokušavaju da utvrde da li su osumnjičeni zloupotrebili ranjivost muškarca i primorali ga da živi u užasnim uslovima.
Policija navodi da je motiv mogao da bude finansijska dobit.
Autor: Jovana Nerić