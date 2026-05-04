UHAPŠEN MUŠKARAC ZBOG KRIJUMČARENJA: Imao specijalno napravljen bunker za cigarete!

Izvor: Pink.rs, Foto: MUP Srbije

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za borbu protiv korupcije i Službe za kriminalističko obaveštajni rad u saradnji sa Upravom granične policije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, Posebnog odeljenja za borbu protiv korupcije, uhapsili su B. S. (1979) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo krijumčarenje.

Policija je na Graničnom prelazu Šid-Ljuba, pregledom teretnog motornog vozila kojim je upravljao osumnjičeni, u specijalno napravljenom bunkeru, pronašla 45.000 paklica cigareta, koje je, kako se sumnja, pokušao da preveze preko carinske linije izbegavajući mere carinskog nadzora. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

