UPAO U KANAL TOKOM TEHNIČKOG PREGLEDA, PA UMRO! Užas u Mladenovcu: Lekari mu se borili za život 4 dana

Izvor: Blic, Foto: Tanjug/Sava Radovanović ||

Na tehničkom pregledu automobila u Mladenovcu u utorak, 28. aprila, došlo je do nesreće kada je vlasnik vozila D. M. (83) upao u kanal za pregled vozila.

Kako se saznaje, vozač je, dok se vozilo nalazilo na liniji za tehnički pregled, iskoristio trenutak u kom kontrolori nisu bili prisutni i otišao do svog automobila da nešto pogleda, kada je upao u kanal i teško se povredio.

Hitna pomoć odmah je izašla na lice mesta i prevezla ga u bolnicu na dalje zbrinjavanje, ali je muškarac, zbog posledica povreda, preminuo u subotu, 2. maja, uprkos naporima lekara.

Autor: D.Bošković

