Uhapšen nasilnik iz Malog Mokrog Luga: Pretukao čoveka (59) pred unukom pa pobegao

Izvor: Informer, Foto: Pixabay.com

Policija je juče uhapsila D.J. (22) iz Malog Morkog Luga koji je 1. maja brutalno pretukao D.H (59) pred maloletnim detetom.

Kako smo već pisali, incident se dogodio dok je D.H. prelazio ulicu sa unukom, kada je na njega nasrnuo D.J. koji je prethodno upravljao vozilom velikom brzinom.

Nakon nekoliko udaraca, nesrećni čovek je pao nasred ulice i ostao da leži bez svesti.

Hitna pomoć izašla je na lice mesta i muškarcu ukazala prvu pomoć, nakon čega je prevezen u Urgentni centar, gde su mu konstatovane teške telesne povrede.

Protiv osumnjičenog D. J. biće podneta krivična prijava sa nanošenje teškoh telesnih povreda.

Autor: S.M.

