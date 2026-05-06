'BILI SU VEZANI' Otkriveni stravični detalji tragedije kod Novog Pazara: Četiri života ugašena u sekundi

Istraga teške saobraćajne nesreće kod mesta Piloreti, na magistralnom putu Novi Pazar–Raška, u kojoj su poginule četiri osobe, otkriva nove detalje koji bi mogli biti ključni za rasvetljavanje okolnosti tragedije.

Prema nezvaničnim informacijama, u „opelu“ su se nalazili muž, žena i njen brat, koji su na mestu nesreće izgubili život, dok je četvrta osoba prebačena u Opštu bolnicu Novi Pazar.

Sa druge strane, prema nezvaničnim informacijama iz istrage, vozač "golfa", Kristijan B. (19) nije koristio sigurnosni pojas u trenutku nesreće. Takođe, kako se saznaje, mladi vozač posedovao je probnu vozačku dozvolu, a vozilom je upravljao nakon 23 časa, što predstavlja dodatni saobraćajni prekršaj prema važećim propisima.

Prema rečima više osoba koje su poznavale nastradalog tinejdžera, on je i ranije bio sklon rizičnoj vožnji i saobraćajnim prekršajima.

Podsećamo, nesreća se dogodila sinoć oko 23.30 časova, kada je, prema prvim informacijama iz istrage, Kristijan B. tokom preticanja više vozila prešao u suprotnu traku i direktno udario u "opel astru" koja je dolazila iz suprotnog smera.

Uautomobilu u koji se zakucao nalazila se porodica, S. V. (69) i suvozač V. M. (45) koji su nastradali na licu mesta, dok je V. K. (55) podlegla povredama u Opštoj bolnici Novi Pazar.

U "golfu" se sa Kristijanom nalazio i mladić Luka R. (19), koji je zadobio teške povrede i trenutno se nalazi u kritičnom stanju. Za sada nije poznato da li su njih dvojica bili školski drugovi.

Teško je povređen i V. M. (46), putnik iz "opela", a prema informacijama lekara, jednom od povređenih najavljen je hitan transport za Beograd zbog težine povreda.

Na mestu tragedije intervenisali su policija, vatrogasci i ekipe Hitne pomoći, dok je saobraćaj tokom uviđaja bio potpuno obustavljen.

Zbog ove tragedije koja je potresla čitav kraj, na teritoriji grada Novog Pazara četvrtak, 7. maj 2026. godine, proglašen je Danom žalosti.

Prema informacijama do kojih su došli mediji, putnici u vozilu "opel astra" bili su vezani sigurnosnim pojasevima, dok je nakon sudara na kilometar satu tog vozila ostala brzina od oko 60 kilometara na čas, što odgovara ograničenju propisanom saobraćajnim znakom na toj deonici puta.

