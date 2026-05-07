Uznemirujući detalji horora u Uroševcu: Beba preminula nakon dramatične borbe lekara za njen život

Uroševac je potresao slučaj smrti novorođenčeta u Opštoj bolnici, nakon što je, prema navodima zdravstvene ustanove, majka bebu navodno bacila u kantu za smeće odmah posle porođaja u bolničkom toaletu.

Kako je saopšteno iz bolnice, žena se lekarima javila zbog problema sa zatvorom, a potom je ušla u toalet i zaključala vrata.

Medicinsko osoblje ubrzo je čulo plač bebe, nakon čega su pokušali da uđu u prostoriju, prenosi Blic.

- Nakon pritiska medicinskog osoblja, uspeli su da uđu. Majka je presekla pupčanu vrpcu i bacila je bebu u kantu za smeće, u teškom i hipodermičnom stanju - navodi se u saopštenju bolnice.

Lekari su odmah reagovali i pokušali da spasu i majku i novorođenče, koje je prebačeno na odeljenja ginekologije i neonatologije.

Prema tvrdnjama bolnice, tim lekara, uključujući anesteziologa, odmah je započeo reanimaciju.

- Beba je primljena u veoma teškom stanju i medicinski tim je preduzeo sve neophodne mere reanimacije. Uprkos maksimalnim naporima i intenzivnom lečenju, beba je preminula - navodi se dalje.

O slučaju su obavešteni policija i tužilaštvo, koji su pokrenuli istragu, dok su u postupak uključeni i zdravstveni inspektori i sudski veštaci.

Po nalogu tužioca, telo novorođenčeta poslato je na obdukciju kako bi bile utvrđene sve okolnosti tragedije.

Autor: A.A.