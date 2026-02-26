AKTUELNO

Majka troje dece (44) izbodena u taksiju! Preminula posle 4 DANA BORBE za život: Reči porodice KIDAJU DUŠU

Foto: Pixabay.com

Porodica taksistkinje Jaroslave (44) iz češkog grada Šumperka objavila je potresno saopštenje nakon što je preminula u bolnici, četiri dana posle brutalnog napada putnika koji ju je nožem ubo u vrat.

Iza sebe je ostavila troje dece, a poslednji ispraćaj zakazan je za petak, 27. februar 2026., u svečanoj sali krematorijuma u Šumperku.U objavljenom delu čitulje porodica navodi da je Jaroslava otišla „potpuno neočekivano i bez oproštaja“. Najemotivnija rečenica odzvanja snažno: "Tvoj sjaj i dalje štiti tri srca koja su došla iz tvoje dlana.“

Porodica, prijatelji i njen dugogodišnji prijatelj Mihal oprostiće se od nje u petak, uz reči poštovanja i tihe tuge koje su potresle javnost.

Mušterija je izbola u vrat i izbacila iz auta

Stravičan napad dogodio se 17. februara, u jutarnjim satima, u Lidická ulici, nedaleko od železničke i autobuske stanice. Prema navodima kriminalista, napadač je namerno pozvao taksi sa planom da vozilo otme i potom počini samoubistvo, prenosi "Blesk".

Tokom vožnje, izvadio je kuhinjski nož i ubo ženu u predelu vrata, zatim je izbacio iz automobila na ulicu. Hitna pomoć ju je prevezla u Univerzitetsku bolnicu u Olomoucu u izuzetno teškom stanju. Lekari su je uveli u indukovanu komu, ali je Jaroslava izgubila borbu za život posle četiri dana.

Optužen za ubistvo i pokušaj ubistva još dve osobe

Napadač je nakon napada pobegao taksijem i tokom policijske potere namerno vozio u suprotnom smeru, udarivši drugo vozilo. Policija ga je uhapsila na licu mesta. Nakon smrti taksistkinje, slučaj je preklasifikovan u ubistvo, dok se muškarac takođe tereti za pokušaj ubistva još dve osobe. Preti mu kazna od 15 do 20 godina zatvora, a moguće i izuzetna kazna prema češkom zakonu.

Autor: S.M.

