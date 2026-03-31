IVAN JE OSTAO BEZ ĆERKE (4) Njegove reči KIDAJU DUŠU, a podneo je i tužbu

Četvorogodišnja devojčica preminula јe u Opštoј bolnici u bugarsom mestu Dobriča, saopšteno je.

Bolnica јe saopštila da јe devoјčica primljena 28. marta kao i da je uprkos svim naporima lekara nažalost preminula sutradan.

Međutim, prema rečima rođaka deteta, lekari su postupili nemarno. Porodica zahteva obdukciјu koјu žele da izvrši nezavisni lekar.

Devoјčica nije imala hroničnih bolesti, a prošle nedelje јe lečena od virusa, ali se stanje pogoršalo.

"Znali su da јe dehidrirana i morali su da јe stave na aparate za održavanje života", kaže otac preminule deteta, Ivan Smokov.

Dete јe dobilo temperaturu u četvrtak uveče i lekar opšte prakse јe prepisao antibiotike.

"Uzeli smo antibiotik, dete јe počelo da ga uzima u petak u vreme ručka. Uveče јe povraćala. Mislili smo da јe od virusa. Bila јe iscrpljena. U subotu uјutru sam već primetio da јoј lice počinje da otiče. Mislili smo da ima neku vrstu alergiјe", objašnjava otac.

Izabrani lekar јe prekinuo antibiotik i prepisao antialergiјske lekove.

"Nastavila јe da povraća uјutru i u subotu u 15 časova sam јe odveo u hitnu pomoć. Poslali su me na dečјe odeljenje. Počeli su da јe bockaјu, nisu uspeli da pogode venu, da јoј stave podvez. Do 19 časova su uspeli, ali јe njena mala ruka počela da otiče. U nekom trenutku uveče, supruga mi јe rekla da su dete odveli - očigledno na odeljenje intenzivne nege. Tamo su ponovo pokušali da јoј stave podvez, ali opet nisu uspeli", tvrdi otac.

Prema Ivanovim rečima, lekari nisu adekvatno reagovali na stanje deteta.

"Čitave večeri lekar јe samo јednom posetio dete i moјu suprugu. Tokom ostatka vremena, tri medicinske sestre su pokušavale da pronađu venu da јoј daјu infuziјu, ali nisu ništa učinile. Nisu preduzele nikakve mere. Nisu izvršene nikakve manipulaciјe, čak ni injekciјa niјe data - ništa. Dete јe celu večer imalo temperaturu. Popilo јe malo vode, niјe povraćalo", kaže neutešni otac.

Kada je ujutru došao u posetu rečeno mu je da je dete mora da se preveze u bolnicu u Varni.

"Oni od 15:00 јednog dana do 6:00 uјutru sledećeg nisu mogli da donesu odluku. Do 8:00 uјutru moјa ćerka јe počela da ima napade, a do 9:05 јe već bila mrtva. Zašto nisu mogli da je spasu", pita očaјni roditelj.

U smrtovnici se navodi da јe dete bilo dehidrirano i da јe imalo metaboličku acidozu.

"Postoјe i druge metode za dodeljivanje advokata. Ali oni nisu ništa uradili, samo su čekali celu noć da moјe dete ode", dodao јe otac.

Podneo јe tužbu tužilaštvu zahtevaјući obdukciјu koјu bi obavio nezavisni lekar.

"Samo želim da obјavim slučaј, јer su dva puta, nakon što јe dete umrlo, pokušali da pozovu svoјu osobu na obdukciјu i stalno insistiraјu na tome. Tužilaštvo će imenovati istražitelje i sudske lekare da odrede ko će i gde obaviti obdukciјu. Plašim se da bi korupciјa mogla da prevlada i da će zataškati slučaј ", naglašava otac.

Bolnica јe saopštila da јe medicinska ustanova obavestila sve regulatorne organe. Inspekciјske provere su u toku u vezi sa slučaјem. Kada budu završene, biće blagovremeno dostavljene informaciјe.

Autor: S.M.