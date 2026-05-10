DETONACIJA U MLADENOVCU: Eksplozija gasa raznela kuću u Međulužju, vrata letela 10 metara!

Izvor: Telegraf.rs, Foto: Pixabay.com, Privatna arhiva ||

U jednoj porodičnoj kući u naselju Međulužje u Mladenovcu jutros oko 8 časova došlo je do snažne eksplozije, piše "Telegraf.rs".

Prema prvim nezvaničnim informacijama, uzrok nesreće je curenje gasa, a na sreću nastradalih i povređenih osoba nema.

Detonacija izbila vrata iz štokova

Silina udara bila je toliko jaka da su ulazna vrata i vrata predsoblja bukvalno izbijena iz zidova i odbačena desetak metara dalje u dvorište. Iako je materijalna šteta na objektu velika, u kući u trenutku detonacije niko nije stradao.

Na licu mesta se i dalje oseća snažan miris gasa, zbog čega su odmah intervenisali pripadnici Sektora za vanredne situacije.

Detaljnim uviđajem biće utvrđeno kako je došlo do curenja i akumulacije gasa koja je izazvala ovu opasnu detonaciju.

Obavešteno je nadležno tuižilaštvo.

Autor: A.A.

