Ivica Ivković ponovo načelnik Uprave policije: Karijera od Zvezdare do vrha MUP-a Srbije

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštava da je rešenjem direktora policije, a na osnovu Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u MUP, za načelnika Uprave policije ponovo postavljen pukovnik policije Ivica Ivković.

Ivica Ivković je rođen 1980. godine, diplomirao je na Policijskoj akademiji u Beogradu i stekao zvanje diplomirani oficir policije.

Profesionalnu karijeru započeo je u Policijskoj stanici Zvezdara, Policijske uprave za grad Beograd, na radnom mestu pomoćnik komandira, a zbog ostvarenih rezultata rada, ubrzo je raspoređen na radno mesto zamenik komandira u navedenoj stanici.

Od 2008. godine, obavljao je poslove zamenika komandira Policijske ispostave Stari grad, a nakon toga i komandira navedene policijske ispostave, dok je uporedo obavljao dužnost komandira čete Interventnih jedinica policije.

U periodu od januara 2019. godine do februara 2023. godine, obavljao je poslove zamenika načelnika Uprave policije, Policijske uprave za grad Beograd.

Od februara 2023. godine, postavljen je na mesto načelnika Uprave policije u sedištu Direkcije policije, ujedno obavljajući i dužnost komandanta Interventnih jedinica policije Ministarstva unutrašnjih poslova.

U toku karijere, pukovnik policije Ivković završio je više obuka, kurseva i seminara na temu upravljanja ljudskim resursima radi unapređenja profesionalnih kapaciteta Ministarstva, a ujedno i više različitih obuka iz oblasti interventnih jedinica policije.

Pukovnik policije Ivica Ivković je predsednik Stručnog saveta za unapređenje privatnog obezbeđenja, detektivske delatnosti i javno privatnog partnerstva u sektoru bezbednosti, Komisije za polaganje stručnog ispita za vršenje poslova privatnog obezbeđenja, redarske službe i detektiva, kao i član Saveta Kriminalističko – policijskog univerziteta. Takođe je rukovodilac i član više radnih grupa koje se bave pitanjima policije i bezbednosti.

Zbog postignutih izuzetnih rezultata rada ostvarenih tokom profesionalne karijere, dobitnik je više nagrada i priznanja, a 2016. godine, povodom Dana Ministarstva i Dana policije, dobio je nagradu ministra.

Interventne jedinice policije, pod komandom pukovnika Ivice Ivkovića, 2026. godine odlikovane su Ordenom zasluga za odbranu i bezbednost prvog stepena.

Oženjen je i otac dvoje dece.

Autor: Jovana Nerić