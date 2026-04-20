Potpukovnik Radoje Vasojević novi komandant Jedinice za zaštitu u MUP-u

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštava da je rešenjem direktora policije, a na osnovu novog Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u MUP, za komandanta Jedinice za zaštitu u Direkciji policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije postavljen potpukovnik policije Radoje Vasojević.

Potpukovnik policije Radoje Vasojević završio je Policijsku akademiju, a 2015. godine i specijalističke studije na KPU, smer Bezbednosna zaštita lica i imovine. U Ministarstvu unutrašnjih poslova zaposlen je od 2009. godine. Od početka karijere nalazio se na rukovodećim mestima u Posebnoj jedinici policije Policijskoj brigadi Policijske uprave za grad Beograd i to od komandira voda, do pomoćnika komandanta jedinice. Učestvovao je u organizaciji i izvršenju svih poslova iz delatnosti ove jedinice. Takođe, bio je u sastavu delegacije MUP-a koja je učestvovala u obezbeđenju Svetskog prvenstva u fudbalu u Rusiji 2018. godine. Povodom Dana Ministarstva unutrašnjih poslova, 2025. godine od strane ministra unutrašnjih poslova odlikovan je medaljom prvog stepena za posvećenost službi. Oženjen je i otac dvoje dece.

