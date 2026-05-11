OTAC DEČAKA UBICE U SUDNICI ŠOKIRAO SVE PRISUTNE: Evo šta se danas dešavalo na suđenju!

Suđenje roditeljima dečaka ubice koji je u masakru u OŠ „Vladislav Ribnikar“ ubio devetoro dece i čuvara D. V., nastavljeno je danas u Palati pravde, a kako se nezvanično saznaje, otac je pred sudom izjavio da je nevin.

Nisam kriv, tužilaštvo me namešta, nemaju nikakve dokaze protiv mene - rekao jeotac dečaka ubice.

Prema optužnici otac se tereti za teško krivično delo protiv opšte sigurnosti, kao i za krivično delo zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica.

Kako smo već pisali, majke dečaka ubice stigla je na suđenje u pratnji advokata, podignute glave, kompletno sređena - tu su šminka, frizura i skupa garderoba.

Majka dečaka ubice se pojavila ispred Palate pravde i užurbanim korakom sa svojim advokatima ušla u zgradu suda.

Na prethodnom suđenju se majka susrela sa sinom, koji je svedočio u ponovljenom procesu koji se vodi protiv nje i njenog supruga.

Nakon što je Apelacioni sud ukinuo presudu njegovim roditeljima i naložio novo suđenje, dečak ubica je ponovo svedočio u Specijalnom sudu 25. marta ove godine i malo promenio svoje izjave.

Pre nego što će početi da svedoči, sudija je dečaku ubici saopštio da sada ima i status oštećenog, pošto se njegov otac i majka optužnicom Višeg javnog tužilaštva u Beogradu terete i da su ga zanemarivali i zlostavljali.

Da li ste razumeli? - upitao je sudija, a dečak ubica je kratko odgovorio: „Razumeo sam, svedočiću“.

Na pitanje da li ostaje pri prethodnom iskazu, maloletni počinilac masovnog ubistva rekao je: „Ostajem pri svemu što sam do sada izjavio“.

Naime, dečak ubica na početku svedočenja govorio je o tome kako mu je bilo u školi.

Imao sam 211 izostanaka, jednom sam bio prehlađen, a za ostale dane sam se pravio da sam bolestan, jer mi je bilo naporno da idem u školu - rekao je dečak ubica.

Dečak je na poslednjem saslušanju priznao kako se, nakon što ga je otac nazvao psihopatom, poistovetio sa njima.

Počeo sam da ih istražujem, i dok sam proučavao ponašanje psihopata, potpuno sam se poistovetio sa njima. Smatram da je vrlina biti hladan i bez emocija! - rekao je u Specijalnom sudu.

Na tadašnjem suočavanju, majka dečaka ubice rešila je da, na neki način, poštedi svog sina i za govornicom izjavila da „iz prevelike ljubavi, sinu neće postavljati pitanja“.

Autor: D.Bošković