JEZIVI DETALJI PORODIČNE TRAGEDIJA! DRVENI PREDMET MU ZARILA U SRCE! Žena ubila muža, pa se zaključala u stanu!?

U stanu je pronađeno beživotno telo muškarca Z.P. (76) u lokvi krvi, a prve informacije ukazuju na to da mu je presudila supruga M.P. (67).

Na mestu tragedije trenutno vlada opsadno stanje. Ispred zgrade je parkirano više policijskih vozila, kao i ekipa Hitne pomoći koja je mogla samo da konstatuje smrt.

Sumnja se da je M.P. ubila supruga tako što mu je zarila drveni predmet u srce.

Komšije svedočile drami: „Čula se buka u zoru“

Stanari zgrade u kojoj se dogodio zločin su u potpunom šoku. Prema njihovim rečima, mirno jutro prekinula je stravična buka koja je dopirala iz stana u kojem su živeli supružnici.

"Čula se velika buka jutros rano, vika i zvuci kao da se nešto lomi. Nismo smeli da izađemo, a ubrzo su stigle rotacije i policija je blokirala ceo sprat", navode potresene komšije za portal.

Uviđaj u toku, vatrogasci razvalili vrata

U stanu se trenutno vrši detaljan uviđaj. Forenzičari prikupljaju tragove krvi i traže predmet kojim je ubistvo izvršeno.

Kako su vrata stana bila zaključana iznutra, vatrogasna ekipa je morala da koristi specijalni alat kako bi provalila i omogućila policiji pristup mestu zločina.

Iako je medicinska ekipa stigla u rekordnom roku, muškarcu nije bilo spasa.

Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičena žena je zatečena u stanu u stanju šoka i odmah privedena.

Policija i dalje drži zgradu pod blokadom, a dežurni tužilac rukovodi istragom koja treba da utvrdi tačan motiv ovog krvavog pira koji je šokirao prestonicu.

Autor: Jovana Nerić