JEZIVI DETALJI PORODIČNE TRAGEDIJA! DRVENI PREDMET MU ZARILA U SRCE! Žena ubila muža, pa se zaključala u stanu!?

U stanu je pronađeno beživotno telo muškarca Z.P. (76) u lokvi krvi, a prve informacije ukazuju na to da mu je presudila supruga M.P. (67).
Na mestu tragedije trenutno vlada opsadno stanje. Ispred zgrade je parkirano više policijskih vozila, kao i ekipa Hitne pomoći koja je mogla samo da konstatuje smrt.
Sumnja se da je M.P. ubila supruga tako što mu je zarila drveni predmet u srce.
Komšije svedočile drami: „Čula se buka u zoru“
Stanari zgrade u kojoj se dogodio zločin su u potpunom šoku. Prema njihovim rečima, mirno jutro prekinula je stravična buka koja je dopirala iz stana u kojem su živeli supružnici.
"Čula se velika buka jutros rano, vika i zvuci kao da se nešto lomi. Nismo smeli da izađemo, a ubrzo su stigle rotacije i policija je blokirala ceo sprat", navode potresene komšije za portal.
Uviđaj u toku, vatrogasci razvalili vrata
U stanu se trenutno vrši detaljan uviđaj. Forenzičari prikupljaju tragove krvi i traže predmet kojim je ubistvo izvršeno.
Kako su vrata stana bila zaključana iznutra, vatrogasna ekipa je morala da koristi specijalni alat kako bi provalila i omogućila policiji pristup mestu zločina.
Iako je medicinska ekipa stigla u rekordnom roku, muškarcu nije bilo spasa.
Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičena žena je zatečena u stanu u stanju šoka i odmah privedena.
Policija i dalje drži zgradu pod blokadom, a dežurni tužilac rukovodi istragom koja treba da utvrdi tačan motiv ovog krvavog pira koji je šokirao prestonicu.
Autor: Jovana Nerić