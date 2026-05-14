AKTUELNO

Hronika

DETALJI LIKVIDACIJE U OBRENOVCU: Mladić sa NANOGICOM napustio stan, pa brutalno ubijen MAČETOM nasred ulice

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Ilustracija: Tanjug/Andrija Vukelić, Tanjug/Tara Radovanović ||

M. G. (29), koji je noćas ubijen mačetom u Obrenovcu, u trenutku zločina nalazio se u kućnom pritvoru sa nanogicom.

- On je u vreme zločina bio u kućnom pritvoru sa nanogicom zbog krivičnog dela razbojništvo. Noćas je samovoljno napustio stan u kojem je izdržavao meru pritvora - kaže izvor Kurira upoznat sa slučajem.

Podsetimo, mladić je ubijen na ulici u Obrenovcu kada ga je, kako se sumnja, napadač mačetom ubo u stomak. Ekipa Hitne pomoći pokušala je da ga spase, ali je on uprkos naporima lekara preminuo od zadobijenih povreda. Policija intenzivno traga za napadačem i utvrđuje sve okolnosti krvavog obračuna.

Autor: Iva Besarabić

#Hapšenje

#MUP

#Policija

#Pritvor

#rotacija

POVEZANE VESTI

Hronika

UBISTVO U OBRENOVCU! Na snazi AKCIJA VIHOR: Policija intenzivno traga za ubicom!

Hronika

Pokušali da udare mladića dizalicom, pa pretili mačetom: Uhapšeni muškarci u Obrenovcu

Hronika

IZAŠAO U ŠETNJU SA NANOGICOM, PRIJATELJI ZATEKLI KRVAVO TELO! Novi detalji likvidacije Živka Bakića: Ubica ga vrebao, pa mu HLADNOKRVNO PRESUDIO

Hronika

OVO JE NIKOLA KOJE JE IZREŠETAN NA KUĆNOM PRAGU! Devojka gledala u oči ubice! Pobegli kolima, kamere ih snimile

Hronika

Pogledajte jeziv prizor sa mesta krvavog obračuna u Obrenovcu: Leš pored puta, policija traga za napadačem (UZNEMIRUJUĆI FOTO)

Hronika

DRAMA U OBRENOVCU! Udarao ga palicom u glavu, pa ga gađao čekićem: Mladić (21) pijan brutalno napao muškarca (52)