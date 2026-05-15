Srbin 'PAO' na granici sa 10 kilograma kokaina: Zaplenjena droga od skoro 850.000 evra

Izvor: Tanjug, Foto: Pixabay.com

Srpski državljanin (24) priveden je na području slovenačko-mađarske granice nakon što je u njegovom vozilu pronađeno oko 10 kilograma kokaina u vrednosti od skoro 850.000 evra, saopštili su mađarski istražni organi.

Prema navodima zvaničnika, droga je pronađena tokom kontrole, piše MTI, preneo je Tanjug.

Vozilo je zaustavljeno u blizini Letenjea na jugozapadu Mađarske, gde je u automobilu pronađeno osam paketa čiji je sadržaj preliminarnim testiranjem identifikovan kao kokain.

Mađarske vlasti navode da je ukupna količina zaplenjene droge procenjena na tržišnu vrednost od oko 300 miliona forinti, odnosno približno 837.800 evra.

Vozač, srpski državljanin, priveden je i ispitan zbog sumnje da je umešan u posedovanje i transport velike količine narkotika, dok se istraga nastavlja.

Autor: S.M.

