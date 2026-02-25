SRBIN UHAPŠEN NA MAĐARSKOJ GRANICI Policija zaplenila kamionet vredan više od 18.000 evra

Mađarska policija zaplenila je na graničnom prelazu Reske kamionet vredan oko 18.600 evra koji je vozio srpski državljanin.

Na mađarskom prelazu koji vodi prema Horgošu juče se pojavio kamionet sa francuskim registarskim oznakama koji je vozio državljanin Srbije.

Prilikom pregleda je ustanovljeno da je broj šasije falsifikovan, a da su francuske vlasti naložile zadržavanje vozila, što je segedinska policija i učinila.

Srpski državljanin je priveden i protiv njega je pokrenut krivični postupak.

Autor: S.M.