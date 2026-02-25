AKTUELNO

Svet

SRBIN UHAPŠEN NA MAĐARSKOJ GRANICI Policija zaplenila kamionet vredan više od 18.000 evra

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Mađarska policija zaplenila je na graničnom prelazu Reske kamionet vredan oko 18.600 evra koji je vozio srpski državljanin.

Na mađarskom prelazu koji vodi prema Horgošu juče se pojavio kamionet sa francuskim registarskim oznakama koji je vozio državljanin Srbije.

Prilikom pregleda je ustanovljeno da je broj šasije falsifikovan, a da su francuske vlasti naložile zadržavanje vozila, što je segedinska policija i učinila.

Srpski državljanin je priveden i protiv njega je pokrenut krivični postupak.

Autor: S.M.

#Granica

#Mađarska

#Policija

#Srbin

#Zaplena

POVEZANE VESTI

Hronika

NA GRANICI S CRNOM GOROM ZAPLENJENA VELIKA KOLIČINA DROGE: Uhapšen vozač kombija, narkotike sakrio u specijalni bunker

Hronika

SRBIN UHAPŠEN NA BAJAKOVU! Policija otkrila šverc 75.000 PSIHOAKTIVNIH TABLETA

Hronika

VELIKA ZAPLENA NA PREŠEVU: Policija sprečila šverc zlata u vrednosti od 2,5 miliona evra!

Hronika

UHAPŠEN SRBIN U CRNOJ GORI: Policija zaustavila 'mercedes' na granici, unutra čovek sa međunarodne poternice

Svet

Španska policija zaplenila više od milion tableta ekstazija

Hronika

VOZ UDARIO KAMIONET, VOZILO UNIŠTENO! Nesreća kod Pirota: Pričinjena velika materijalna šteta (VIDEO)