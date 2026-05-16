OVAKO JE IZGLEDALA BELIVUKOVA 'KLANICA' U RITOPEKU: Tajni prolaz, mrlje krvi i HOROR sistem mučenja žrtava - POGLEDAJTE JEZIVE PRIZORE!

Veljko Belivuk, poznat kao Velja Nevolja, i njegov klan "Principi" prerasli su iz navijačke grupe Partizana u brutalnu kriminalnu organizaciju odgovornu za otmice, mučenja i ubistva u "Kući strave" u Ritopeku, sve do njihovog hapšenja i razotkrivanja zločina

Veljko Belivuk, poznat kao Velja Nevolja, svoj put ka kriminalu započeo je još kao mladić sklon nasilju. Prvi ozbiljan susret sa zakonom imao je 2007. godine, ali su kazne koje su usledile bile blage, što je nagovestilo obrazac koji će ga pratiti godinama.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije Previous Next

Kao deo navijačke scene fudbalskog kluba Partizan, priključio se grupi „Janjičari“, predvođenoj Aleksandrom Stankovićem. Nakon njegovog ubistva 2016. godine, Belivuk preuzima kontrolu i formira „Principe“, koji ubrzo postaju dominantna sila na južnoj tribini.

Uz podršku vernog saradnika Marka Miljkovića, Belivuk gradi mrežu koja prevazilazi navijačke okvire. Povezuje se sa kavačkim klanom i ulazi u svet organizovanog kriminala, gde njegova grupa postaje izvršilac najtežih poslova, od trgovine drogom do eliminacije protivnika.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Jezivo otkriće tajne prostorije u kući u Ritopeku

Kako je uticaj ove kriminalne grupe rastao, paralelno su nestajali i ljudi bez ikakvog traga, a poslednji put bi često bili viđeni upravo u kontaktu sa njenim članovima. Strah se širio među pripadnicima podzemlja, pa se retko ko usuđivao da im se suprotstavi.

Tek nakon hapšenja razotkriven je obrazac - žrtve su dovođene u kuću u Ritopeku, gde su držane protiv svoje volje, izlagane brutalnom fizičkom i psihičkom nasilju, a zatim ubijane. Prema navodima istrage, nakon zločina tela su uklanjana na posebno surov način: delovi su uništavani u industrijskoj mašini, dok su ostaci završavali u Dunavu ili na drugim skrivenim lokacijama, čime su tragovi godinama prikrivani.

U kući u Ritopeku, koja se prema optužnici povezuje sa teškim zločinima grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, istražitelji su u aprilu 2021. godine otkrili skriveni prostor iza garaže. Do ovog otkrića došlo je nakon višemesečnog rada i sumnji koje su izazvale neobične rupe u zidu kotlarnice, prekrivene daskama.

U početku se verovalo da je reč o ventilaciji, ali dodatne provere su dovele do odluke da se koristi endoskopska kamera. Tek iz drugog pokušaja kamera je uspela da prodre unutra i pokaže keramičke pločice, što je bio jasan znak da se iza zida nalazi tajna prostorija. Daljim pregledom garaže pronađen je skriveni mehanizam iza police koji je omogućavao ulaz u ovaj prostor.

Svedočanstva o "klanici" i tragovi zločina

Nakon otvaranja prolaza, istražitelji su prvo naišli na međuprostor pun različitih predmeta, uključujući opremu i oružje, a zatim i na glavnu prostoriju u kojoj je bila industrijska mašina za mlevenje mesa. Ovi prizori poklopili su se sa iskazima svedoka saradnika, koji su tvrdili da je prostor korišćen za izvršenje teških zločina, nakon čega je prostor dobio naziv "klanica".

TV Vesti TV Vesti TV Vesti TV Vesti Previous Next

Prema njihovim rečima, ulaz u bunker bio je pažljivo sakriven i aktivirao se posebnim mehanizmom, dok je sama prostorija pre svakog zločina pripremana oblaganjem najlonom. Takođe su naveli da su učesnici pre ulaska menjali odeću, oblačili zaštitne kombinezone, čizme i rukavice kako bi smanjili mogućnost ostavljanja tragova i olakšali uklanjanje dokaza. Dodatni šok izazvalo je otkriće fotografija i snimaka za koje se veruje da su ih pravili sami članovi grupe, beležeći mučenja i ubistva.

Belivukova organizacija funkcionisala je gotovo vojnički - uz strogu hijerarhiju, šifrovanu komunikaciju i pažljivo uklanjanje tragova.

Klan je koristio kriptovane aplikacije, ukradena vozila i spaljivanje dokaza kako bi izbegao otkrivanje. Na površini su delovali kao navijači, dok su u pozadini vodili ozbiljne kriminalne operacije.

Suđenje koje i dalje traje

Početkom 2021. godine pokrenuta je velika policijska akcija. Upadi na više lokacija, uključujući stadion i kuću u Ritopeku, doveli su do hapšenja Belivuka, Miljkovića i drugih članova grupe.

Pronađeni su oružje, droga i brojni dokazi koji su ukazivali na razmere zločina. Istraga je ubrzo obuhvatila više ubistava, a sumnja se da je broj žrtava znatno veći.

Tokom suđenja, svedoci-saradnici izneli su potresne detalje o funkcionisanju klana, tvrdeći da je broj likvidacija daleko veći od zvanično potvrđenog.

Autor: D.Bošković