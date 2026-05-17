PAO DILER U PRIBOJU: Policija pronašla drogu na školskim terenima

Policija u Prijepolju, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Užicu, uhapsila je E. K. (21) iz Priboja zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je na školskim terenima osnovnih i srednjih škola u Priboju pronašla tri paketića sa ukupno 14,5 grama marihuane, za koje se sumnja da pripadaju osumnjičenom.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužiocu.

Autor: D.Bošković