PAO DILER U PRIBOJU: Policija pronašla drogu na školskim terenima

Foto: TV Pink Printscreen ||

Policija u Prijepolju, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Užicu, uhapsila je E. K. (21) iz Priboja zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je na školskim terenima osnovnih i srednjih škola u Priboju pronašla tri paketića sa ukupno 14,5 grama marihuane, za koje se sumnja da pripadaju osumnjičenom.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužiocu.

Autor: D.Bošković

