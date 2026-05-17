AKTUELNO

Hronika

BIZARNA SAOBRAĆAJNA NESREĆA: Supruga bivšeg ministra uletela automobilom u banku (VIDEO)

Izvor: Novosti.rs, Foto: Pixabay.com/www_InfoTimisoara_ro ||

Šokantna nesreća desila se u rumunskom gradu Galaciju - Ksenija Dobre, oftalmolog i supruga bivšeg političara Viktora Paula Dobre, greškom je automobilom uletela u banku.

Usled udara, povređena je žena koja se nalazila u zoni bankomata.

Vozač je, najverovatnije, pobrkao modove vožnje, navodi Antena Observator. U ovom slučaju reč je o automobilu sa automatskim menjačem.

Želela je da krene u rikverc, ali je izabrala mod "Drive" (za kretanje napred), te je automobil krenuo napred. Tako je završila u prostorijama ekspoziture banke.

Kod bankomata se u tom trenutku nalazila 66-godišnja žena, koja je povređena i prevezena u bolnicu.

Zbog pričinjene štete, banka je zatvorena.

Vozač, 71-godišnja žena, radi kao oftalmolog i supruga je jednog liberalnog političara. On je, inače, bio ministar i državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova, poslanik i prefekt. Reč je o Viktoru Paulu Dobreu, bivšem delegiranom ministru za administraciju.

Policija je povodom ovog slučaja pokrenula istragu i otvorila krivični postupak za nanošenje telesnih povreda iz nehata.

Autor: S.M.

#Banka

#Nesreća

#Policija

#Rumunija

#udes

POVEZANE VESTI

Beograd

TINEJDŽERKA (17) AUTOMOBILOM ULETELA U KAFIĆ Užas na Dorćolu: Povređena i žena koja je bila u objektu

Hronika

Saobraćajna nesreća kod Knića: Sudarili su se automobil i motocikl, ima povređenih

Hronika

AUTOMOBIL POTPUNO UNIŠTEN! Saobraćajna nesreća kod Kragujevca: Hitna pomoć na licu mesta (FOTO)

Hronika

AUTOMOBILOM ULETEO U IZLOG: Teška saobraćajna nesreća u Novom Sadu (FOTO)

Region

Zagrebačka policajka jurila drugi automobil, pa se zabila u semafor: Kolege je kaznile na licu mesta

Hronika

TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA U CRVENKI: Vozač izgubio kontrolu nad vozilom, automobil uništen (FOTO)