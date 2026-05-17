BIZARNA SAOBRAĆAJNA NESREĆA: Supruga bivšeg ministra uletela automobilom u banku (VIDEO)

Šokantna nesreća desila se u rumunskom gradu Galaciju - Ksenija Dobre, oftalmolog i supruga bivšeg političara Viktora Paula Dobre, greškom je automobilom uletela u banku.

Usled udara, povređena je žena koja se nalazila u zoni bankomata.

Vozač je, najverovatnije, pobrkao modove vožnje, navodi Antena Observator. U ovom slučaju reč je o automobilu sa automatskim menjačem.

Želela je da krene u rikverc, ali je izabrala mod "Drive" (za kretanje napred), te je automobil krenuo napred. Tako je završila u prostorijama ekspoziture banke.

Kod bankomata se u tom trenutku nalazila 66-godišnja žena, koja je povređena i prevezena u bolnicu.

Zbog pričinjene štete, banka je zatvorena.

Vozač, 71-godišnja žena, radi kao oftalmolog i supruga je jednog liberalnog političara. On je, inače, bio ministar i državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova, poslanik i prefekt. Reč je o Viktoru Paulu Dobreu, bivšem delegiranom ministru za administraciju.

Policija je povodom ovog slučaja pokrenula istragu i otvorila krivični postupak za nanošenje telesnih povreda iz nehata.

