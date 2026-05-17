Sahranjen sin vođe klana 'Amerika': Poginuo u saobraćajnoj nesreći u Barajevu, nije imao vozačku

N. M.(37), sin M.M. koji je bio označavan kao jedna od vođa kriminalne grupe"Amerika", sahranjen je juče u jednom selu kod Beograda, gde su ga porodica, prijatelji i rodbina ispratili na večni počinak.

Od nastradalog su najbliži su se oprostili i čituljama u novinama, a jednu od njih potpisala je njegova porodica, među kojima je i otac.

Podsetimo, N.M. nastradao je 13. maja u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Svetosavskoj ulici u Barajevu.

Prema ranijim informacijama, do nesreće je došlo oko 16.40 časova kada je, upravljajući motociklom, pokušao da pretekne automobil marke "opel" preko pune linije, na delu puta gde je preticanje zabranjeno. U trenutku preticanja, vozač automobila započeo je skretanje ulevo ka parkingu, nakon čega je usledio silovit sudar.

Motocikl je velikom brzinom udario u zadnji levi deo automobila, a sa jezivim povredama N.M. je prevezen na Vojnomedicinsku akademiju gde je, nažalost, preminuo.

- Nosio je kacigu, ali su povrede bile stravične. Hitna pomoć je brzo reagovala, ali mu nije bilo spasa - rekao je izvor upoznat sa istragom.

Vozač "opela" testiran je nakon nesreće i utvrđeno je da nije imao alkohola u krvi.

Ko je otac stradalog?

Otac nastradalog, dovodio se u vezu sa klanom "Amerika", koji je u izveštajima bezbednosnih službi označavan kao organizacija povezana sa međunarodnim švercom droge. Prema dostupnim podacima, deo života proveo je između Srbije i SAD.

Italija ga je potraživala zbog sumnji u veze sa švercom droge, dok je u SAD bio obuhvaćen sudskim postupcima, ali bez pravosnažnog epiloga.

Autor: S.M.